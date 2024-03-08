حياة كريمة تكشف أماكن القوافل الطبية خلال أسبوع.. كشف وعلاج بالمجان

تستعد مؤسسة «حياة كريمة» لإرسال عدة قوافل طبية، تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، الأولى بالرعاية.

قوافل حياة كريمة المجانية

وكشفت حياة كريمة خريطة توزيع القوافل الطبية للأسبوع الجاري، التي سيجري توزيعها على 7 قرى في 5 محافظات ضمن برنامج القوافل الطبية الشامل، موضحة أن الأنشطة تتم بالشراكة مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

وبحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة تنتشر القوافل الطبية في الأماكن التالية:

ـ مركز طبي الأسمرات 1، مركز الأسمرات، محافظة القاهرة، يوم 8 مارس.

ـ قرية بني رافع، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، يوم 8 مارس.

ـ جزيرة محمد، مركز الوراق، محافظة الجيزة، يوم 9 مارس.

ـ قرية الخنانسة غرب، مركز الخنانسة، محافظة سوهاج، يومي 9 و10 مارس.

ـ مركز الكوامل قبلي، محافظة سوهاج، يومي 13 و14 مارس.

ـ كفر سرسموس، مركز الشهداء، محافظة المنوفية، يوم 14 مارس.

ـ قرية اليافطة، مركز السادات، محافظة المنوفية، يوم 14 مارس.