مواعيد وأماكن 7 قوافل طبية مجانية في أحياء الإسكندرية خلال مارس
كتب:
كيرلس مجدى
06:24 م | السبت 02 مارس 2024
قوافل طبية
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، إذ كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال مارس وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:
قوافل طبية في الإسكندرية خلال مارس
- تقام يومي 3 و4 مارس قافلة طبية بوحدة اليمن بنطاق حي العامرية.
- 5 و6 مارس قافلة طبية بوحدة العراق بنطاق حي العامرية.
- 12 و13 مارس قافلة طبية بوحدة أبيس 1 بنطاق حي شرق.
- 17 و18 مارس قافلة طبية بوحدة الجلاء بنطاق حي العامرية.
- 19 و20 مارس قافلة طبية بوحدة الأسد بنطاق حي العامرية.
-24 و25 مارس قافلة بوحدة الدخيلة بنطاق حي العجمي.
وتختتم مديرية الصحة شهر مارس بقافلة طبية يومي 26 و27 مارس في وحدة البيطاش بنطاق حي العجمي.