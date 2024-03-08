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80 جنيها.. بن عبدالمعبود تزف بشرى سارة للمصريين

كتب:

الوطن
06:25 م | الجمعة 08 مارس 2024
بن اليمني عبدالمعبود

بن اليمني عبدالمعبود

أعلنت شركة عبد المعبود "بن اليمنى عبد المعبود" عن تخفيض أسعار منتجات الشركة بقيمة 80 جنيها فى كل كيلو.

وأضافت الشركة، فى بيان لها، أن: هذا يأتى انطلاقا من دورنا الوطنى تجاه شعبنا المصرى الحبيب وحرصا منا على تخفيف الأعباء المعيشية.

ولفتت الشركة إلى أن تلك الخطوة تأتي تقديرا لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع والتى ستؤدى لانطلاقها وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

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بقلم الوطن