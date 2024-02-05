إزاي تفرق بين البن الأصلي والمغشوش.. ما علاقته بالبسلة وفول الصويا؟

القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، فهى تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم، لدرجة أن البعض لا يستطيع أن يبدأ يومه دون تناولها في الصباح الباكر، لأنها تساعد في زيادة التركيز والنشاط، لذلك يحرص البعض على تناول أكثر من فنجان قهوة طوال اليوم، وعلى الرغم من ذلك يلاحظ البعض أن هناك بعض الأنواع يكون مفعولها ضعيف ما يجعلهم يتسألوا: «هو ده بن أصلي ولا مغشوش؟».

الفرق بين البن الأصلي والمغشوش

خلال الفترة الأخيرة، هناك ظاهرة غريبة يقوم بها تجار البن، وهي إضافة البسلة إلى البن الأصلي أثناء عملية تحميصه، ولا يتوقف الأمر عند إضافة البسلة فقط، إذ يلجأ بعض التجار إلى إضافة الفول الصويا أيضا إلى البن، بهدف زيادة الكمية، ونتيجة لذلك نستعرض الطرق والحيل لمعرفة البن إذا كان أصلي أم مغشوش، خاصة أن الكثير من الأشخاص يشتري القهوة مطحونة ولا يعلم المكونات التي تكون بداخلها، وجاءت من ضمن تلك الطرق وضع ملعقة كبيرة من البن في كوب ماء وتركه لمدة 10 دقائق، وإذا نزلت حبوب البن إلى أسفل الكوب فهذا يعني أنه مغشوش، أما إذا طفت فهذا يعني أنه غير مغشوش، كما أن ضمن الطرق التي تدل على أن البن مغشوش هو تلون الماء باللون البني الأشبه بالصبغة وذلك وفقا لما ذكره موقع «city greens».

راقب وش القهوة جيدا

من ضمن الطرق التي تكشف أن البن مغشوش أم لا، هي وش البن إذ كان وش القهوة سميكا هذا يدل على أن هناك إضافات به، وأيضا تغير لون البن من الطرق التي تدل على أنه مغشوش، لذلك يفضل شراء البن من مطحن البن لمشاهدته أثناء طحنه.

اختبار قطرات الماء

لم تقتصر الحيل التي تكشف البن الأصلي من المغشوش عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الطرق التي تدل على ذلك هي اختبار قطرات الماء، ووضع رشة من مسحوق القهوة على طبق، ويتم سكب عليها كمية صغير من الماء، إذا كان المسحوق يمتص الماء بسهولة ويكون طرى الملمس، فهذا يدل على أن البن مغشوش وبه إضافات، أما إذا أخذ وقت طويل حتى يتم امتصاص الماء بشكل طويل، فهذا يدل على أن البن أصلي.

عصر الليمون على البن

عصر قطرات الليمون على البن من الطرق التي تكشف إذا كان البن مغشوش أو أصلي، إذا حدث له «فوران» يدل ذلك على أنه مغشوش ومضاف إليه بيكربونات الصوديوم، وأيضا تغير لونه إلى الأفتح فإن ذلك يعني أن يكون مضافًا إليه قمح.