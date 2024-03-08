رضوي الشربيني توجه رسالة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة: القوة الناعمة

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة للسيدات والفتيات في اليوم العالمي للمرأة من خلال رسالة خاصة لهم من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «كل واحدة فينا عندها حكاية وعايشة بأكتر من رواية.. تجيبها الأيام وتوديها.. توجعها الظروف وتصدمها المواقف.. تقع وتقوم وتعيش وتعافر بس في النهاية تتقن وتبدع».

وتابعت رضوي الشربيني قائلة: «رغم الخلاف والاختلاف ما بيننا لكن في الآخر الست هي الست طيبة وحنينة وقوية وصبورة، كل سنة وكل ست طيبة، كل سنة وإحنا القوة الناعمة».

ما هو اليوم العالمي للمرأة؟

جدير بالذكر أنه جرى اختيار يوم 8 مارس من كل عام من قبل الأمم المتحدة ليكون اليوم العاملي للمرأة منذ ما يزيد عن مائة عام، حينما انتفض أكثر من 15 ألف امرأة مطالبين بتخفيض عدد ساعات العمل وزيادة أجورهن، وأن يكون لهن الحق في التصويت.