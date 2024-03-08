«الخارجية الفلسطينية» في يوم المرأة العالمي: من حق نسائنا العيش في سلام

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جاء فيه أن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات، والاختفاء القسري، والترحيل القسري، والاعتقال التعسفي.

المرأة الفلسطينية لها دور بطولي وصمود وعزيمة

وأشادت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالأدوار البطولية النضالية التي تسطرها النساء الفلسطينيات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي من صمود وعزيمة في سبيل تحقيق الاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي. مشيرة إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاما.

استشهاد أكثر من 20 ألف امرأة وطفل

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن ما يزيد على 8100 امرأة، و12ألفا و750 طفلا وطفلة استشهدوا بما يمثل نسبة 70% من عدد الشهداء، فيما تواجه ما يزيد على 200 امرأة مصيرا مجهولا بعد اعتقالهن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والفتيات، وتعرضهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصفهم ومحاصرتهم في أماكن نزوحهم، ما يشمل العدوان الهمجي المستمر على المستشفيات ودور العبادة والمدارس وخيام النزوح، وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمنا في قطاع غزة.

النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي

وأوضحت الوزارة أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة أنه منذ 7 أكتوبر تزايدت وتيرة الجرائم الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.

قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على 9100 فلسطيني وفلسطينية في الضفة

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على 9100 فلسطيني وفلسطينية في الضفة بما فيها القدس، حيث توجد 51 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، يتعرضنّ للتعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن الاحتلال يقتحم المنازل ويعتقل النساء والأطفال كرهائن، وغيرها من الجرائم.

وشددت الوزارة على المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاء الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.