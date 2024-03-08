ظهر في برومو مسلسل حق عرب.. 8 معلومات عن جامع الأقمر بمنطقة الجمالية

منطقة الجمالية تعد من الأماكن العريقة في القاهرة الفاطمية، والتي شهدت تصوير العديد من المسلسلات الدرامية، من ضمنها مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ويحتوي على أحداث مشوقة كشفت عن شخصية عرب السويركي.

معلومات عن جامع الأقمر

أماكن تراثية عديدة تحتوى عليها منطقة الجمالية ومنها الجامع الأقمر، الذي نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عنه:

يعد الجامع الأقمر أيقونة معمارية شاهدة على تاريخ 9 قرون من عبقرية القاهرة التاريخية.

يقع المسجد في مدخل شارع النحاسين، بجوار بئر العظام.

بني الجامع عام 1125 ميلادية على يد الوزيرالمأمون بن البطايحي بتكليف من الخليفة الآمر بأحكام الله أبى على منصور.

يمتاز جامع الأقمر بتصميمه الهندسي الفريد.

صممت واجهته بطريقة هندسة مميزة مزينة بزخارف ونقوش.

الجامع مكون من صحن صغير، مساحته عشرة أمتار مربعة.

يتخذ الجامع هيئة برجين يتوسطهما ممر يؤدى إلى الباب.

تم ترميمه في عام 2022 بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه مصري.

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن رومانسي، حول شخصية عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويواجه العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام ويدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية «عبد ربه».

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوى عثمان، دنيا المصري، وآخرون، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.