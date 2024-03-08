مسلسل حق عرب ليس الأول.. أدوار جسدت فيها وفاء عامر الشخصية القوية

بإطلالة مميزة وشخصية قوية، ظهرت الفنانة وفاء عامر مرتدية العباءة السمراء، في برمو مسلسل حق عرب، بعد عرضه على منصة «watch it»، إذ كانت تتحدث بلهجة شديدة، فهي تجسد دور زوجة الفنان رياض الخولي، وهو رجل في السبعينيات من عمره، لكن الجميع يخافونه.

مسلسل حق عرب

تحولات وحكاية عديدة يشهدها أحداث مسلسل حق عرب، والتي منها أن وقوف وفاء عامر بجوار «عرب» أحمد العوضي، خلال العمل المرتقب ضمن دراما رمضان 2024، إذ تدور أحداث المسلسل حول إطار شعبي مليء بالحكايات، ويواجه عرب من خلاله العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام.

مسلسل راجعين يا هوى

اعتادت الفنانة وفاء عامر، في تجسيد الشخصيات القوية بأعمالها الفنية، منها مسلسل «راجعين ياهوى» حين كانت تؤدي شخصية «يسرية» المثقفة التي تمتلك شعبية في منطقتها، ترسم دور مثقفة، تجمع بين البساطة والانغلاق وصراع بين المال والثقافة إذ كان المسلسل من بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

مسلسل حضرة العمدة

وفي مسلسل حضرة العمدة كانت تجسد الفنانة وفاء عامر أيضا شخصية إمرأة صعيدية تدعى «شلباية»، وهى تاجرة سلاح، وحققت نجاح كبير بعد عرض المسلسل، الذي كان من بطولة روبي وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد،، ودينا.

أمّا في مسلسل «جبل الحلال»، كانت تجسد شخصية امرأة صعيدية تدعى «غنيمة»، وهي زوجة «أبو هيبة»، الدور الذي يجسده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل طارق لطفي، ونيرمين الفقي، وكريم محمود عبد العزيز، وخالد سليم، ومي سليم، وأشرف عبد الغفور، ومنال سلامة، وهبة مجدي، ونيرمين ماهر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن.