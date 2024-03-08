حيوانات ينقذ سمها حياة البشر.. من واقع مسلسل صيد العقارب

دراما يغلب عليها طابع التشويق والإثارة، يعرضها مسلسل صيد العقارب خلال موسم رمضان المقبل، إذ أظهر البرومو الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمل بطلة المسلسل غادة عبد الرازق في مهنة تجارة العقارب، من خلال استخلاص سمها وبيعه، والتي تُعد من أخطر المهن في العالم، لاحتمالية تعرض صائد العقارب للدغتها التي تُسبب الموت، ورغم ذلك يستخدم سمها لعلاج عديد من الأمراض.

استخدام سم العقارب في أدوية الأورام

تقول الدكتورة هناء محمد، صيدلانية وخبيرة علم العقاقير، لـ«الوطن»، إن هناك عديد من العقاقير الطبية المُصنعة من استخلاص سم العقارب، تستخدم في علاج الأورام السرطانية في الدماغ وعلاج أمراض الحبل الشوكي وأمراض العظام، كما يوجد عدد من الحيوانات الأخرى، التي يُستخدم سمها في صناعة العقاقير الطبية.

سم حيوانات ينقذ البشر

وأوضحت هناء، أبرز الحيوانات التي يُستخدم سمها في صناعة العقاقير الطبية، بخلاف العقارب:

سم الحلزون المخروطي: ينتج الحلزون المخروطي سمًا يُسمي زيكونيتيد، الذي يُعتبر مسكن قوي لآلام البشر.

سم السحالي: يُستخرج من لُعاب سحلية وحش جيلا، سمًا يصنع منه عقارات طبية تُستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

سم الأفاعي: يُستخرج من أفعى الجرس سم يُصنع منه عقارات طبية تعالج الأزمات القلبية، كما يعالج السم المستخرج من أفعى الحفر اضطرابات الدم.

سم العناكب: يُستخدم السم المستخلص من العنكبوت في صناعة العقاقير الطبية التي تُعالج الصرع والسكتات الدماغية، وسرطان الجلد.

يُشار إلى أن مسلسل صيد العقارب، يتكون من 30 حلقة، يحمل كثير من الصراعات والغموض، ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق في بطولته، كل من: سيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.