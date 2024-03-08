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دراما المتحدة

جدول امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين.. 11 يوما إجازة للطلاب

كتب:

أميرة فكري
01:22 م | الجمعة 08 مارس 2024
جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وستبدأ الامتحانات الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس «STEM» الدور الأول ومدارس المكفوفين، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ من السبت 15 يونيو حتى 20 يونيو المقبل، على أنّ تُستأنف الامتحانات من السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

جدول امتحانات مدارس «STEM» الدور الأول ومدارس المكفوفين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات مدارس «STEM» الدور الأول ومدارس المكفوفين، كالتالي:

- الاثنين 10 يونيو: امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

- السبت 22 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية.

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات

- الأربعاء 26 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية.

- السبت 29 يونيو: مقاييس المفاهيم في الكيمياء.

- الأربعاء 3 يوليو: مقاييس المفاهيم في الفيزياء.

- السبت 6 يوليو: مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

- الأربعاء 10 يوليو: مقاييس المفاهيم «اللغة الإنجليزية».

- السبت 13 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

- الاثنين 15 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء والفيزياء».

- الأربعاء 17 يوليو: مقاييس المفاهيم «الأحياء والرياضيات البحتة».

- السبت 20 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا والرياضيات».

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