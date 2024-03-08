خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لـ إمام عاشور أمام الزمالك | عاجل

حسم الخبير التحكيمي توفيق السيد، الجدل، بشأن عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إمام عاشور لاعب الأهلي خلال مواجهة الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، المقام على ملعب ستاد الأول بارك بالرياض.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء إمام عاشور أمام الأهلي

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «هناك احتكاك بالفعل من جانب حمزة المثلوثي مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ولكن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء»، مشيراً إلى أن حكم اللقاء قدم أداءً جيدًا خلال اللقاء.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباراة نهائي كأس مصر، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

وتألق مصطفى شوبير خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء، حيث نجح في التصدي لأكثر من هدف محقق لصالح نادي الزمالك، خلال اللقاء المقام في الوقت الحالي.