لأول مرة.. هشام إسماعيل بشخصية مدرس خلال مسلسل عتبات البهجة في رمضان

دور مميز يطل به النجم هشام إسماعيل على شاشة التلفزيون، عبر تقديمه لأول مرة شخصية مدرس في مسلسل عتبات البهجة، خلال السباق الرمضاني، وظهوره على البوستر الرسمي للعمل.

نظارة وكشكول يحمله بين يديه ونظرة ثاقبة، بهذه الإطلالة ظهر «إسماعيل» على البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة، إذ يجسد فيه دور مدرس كيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، يمتلك سنتر تعليمي، في أولى مشاركاته إلى جانب نجم الدراما الكبير يحيى الفخراني.

هشام إسماعيل مدرس كيمياء في عتبات البهجة

صرّح هشام إسماعيل عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية دي أم سي، أنه كان يحلم بالمشاركة في عمل يجمعه مع الفنان يحيى الفخراني، الذي حلم طوال مشواره الفني أن يطل معه عبر شاشة التلفزيون.

مسلسل عتبات البهجة

دراما اجتماعية كوميدية يقدمها النجم يحيى الفخراني عبر مسلسل عتبات البهجة، إذ تدور قصته حول محتوى «اليوتيوب»، الذي يسعى إلى تقديمه «الفخراني» ببرنامج عتبات البهجة، في محاولة منه لنشر البهجة وتسلطيط الضوء على المشكلات الأسرية، وإيجاد حلا لها بطرق التنمية البشرية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة من المسلسلات الرمضانية، التي تبعث أجواء دافئة بين الأسرة، عبر تقوية الروابط بين الأجداد والأحفاد، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية، في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في القرن الـ21، والذي يشغل الأحفاد عن التواصل الاجتماعي مع أسرهم.

مسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبدالمجيد، من معالجة مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني وجومانة مراد وصلاح عبدالله، وصفاء الطوخي، وإخراج مجدي أبو عميرة.