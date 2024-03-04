هشام إسماعيل: أقدم دور ضابط شرطة في مسلسل «صدفة»

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن تفاصيل مشاركته كضيف شرف في مسلسل «صدفة»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024 على شاشة «الحياة»، موضحًا أن له مشهدين فقط في هذا العمل الدرامي المميز.

ريهام حجاج فنانة جميلة جدًا ومتطورة

وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الفنان ريهام حجاج بطلة مسلسل «صدفة» بالنسبة له فنانة جميلة ومتطورة، وجميع أعمالها ناجحة، ولها رؤية إنتاجية وفنية خاصة بالعمل، مشيرًا إلى أنها من أصرت على مشاركته معها في هذا العمل الدرامي، وهو شيء مشرف له.

وأضاف الفنان هشام إسماعيل، أنه سيشارك في مشهدين فقط من أعمال المسلسل مع الفنانة ريهام حجاج، موضحًا أنه يجسد شخصية ضابط شرطة صفاته رائعة و«دمه خفيف».