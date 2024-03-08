المقررة الأممية لحقوق النازحين: ما يحدث في غزة كارثي

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين، باولا جافيريا، إن ما يحدث في غزة كارثي ويؤثر بشدة على البنية التحتية الصحية.

وأضافت «جافيريا»، خلال مدخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن في حاجة إلى إصلاح الطرق بغزة واستعادة القطاع التجاري».

إسرائيل أجبرت الفلسطينيين على النزوح

وتابعت: «على إسرائيل التزام القانون الدولي والسماح بزيادة منافذ دخول المساعدات وتوفير مسارات آمنة وإسرائيل استخدمت كل الأدوات المتاحة لإجبار الفلسطينيين على النزوح دون توفير أي تدابير أمنية لحمايتهم».

إسرائيل خسرت كثيرا من المصداقية

وأفادت: «إسرائيل خسرت كثيرا من المصداقية بعد 5 أشهر من الحرب على غزة، إسرائيل ترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية مما يرفع أعداد النازحين».

ولفتت أن إسرائيل تنفذ عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمستشفيات في غزة.