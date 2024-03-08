عاجل.. خبير تحكيمي يحسم جدل صحة هدف إمام عاشور في مرمى الزمالك

حسم الخبير التحكيمي توفيق السيد، الجدل بشأن الهدف الذي سجله إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس مصر، والتي تقام على ملعب الأول بارك بالرياض.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: «هدف إمام عاشور خلال مباراة الأهلي والزمالك صحيح»، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، كان له دور في صحة الهدف في شباك محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض، لتغطيته التسلل.