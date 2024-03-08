ياسمين حافظ «تميمة حظ» إمام عاشور.. ماذا قال عنها بعد فوز الأهلي؟

ترافقه دائمًا في مبارياته، تدعمه وتشجعه بعين الزوجة تارة وبعين المشجعة المحبة تارة أخرى، ليطلق عليها لقب «تميمة حظه»، بعدما استطاع إحراز تقدمًا ملحوظًا في مستواه الرياضي عقب زواجه منها في مارس الماضي، هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الذي أحرز الهدف الأول لناديه في المباراة النهائية لكأس مصر المقامة على ستاد أول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ليحتفل بالهدف في لقاء مباشر نقلته قناة ON SPORT، ليتوج بلقب لاعب المباراة والفوز بـ50 ألف دولار كان تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن عنها قبل بدء المباراة.

زوجة إمام عاشور

«مراتي حبيبتي هي السبب في مشاركتي النهاردة، أنا كنت تعبان ودرجة حرارتي عالية من أيام وكنت مهدد بعدم المشاركة في المباراة، لكنها وحماتي وقفوا جانبي لحد ما خفيت وشاركت والحمدلله فوزنا»، كانت الرسالة التي وجهها إمام عاشور لزوجته وحماته على الهواء مباشرة، لحظة استضافته عقب انتهاء المباراة، وقبل تكريمه وتسليم الكأس للفريق الفائز.

لم تكن هي المرة الأولى التي تدعم ياسمين حافظ زوجها إمام عاشور، بل احتفلا معًا منذ أيام عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وبلدية المحلة، إذ ظهر نجم الأهلي وهو يعطي التيشرت لزوجته بعد انتهاء المباراة.

دعم ياسمين حافظ لإمام عاشور

الكاميرات التقطت إمام عاشور وهو يتوجه نحو المدرجات ويقبل زوجته ياسمين حافظ ويهديها الدرع وقميصه، احتفالا معها بالفوز الكبير وتألقه، ليثبت أنها «وش السعد عليه»، فضلا عن ظهورهما سويا خلال الاحتفال بعيد ميلادها أيضا منذ فترة قصيرة، فيما يحرص الثنائي على التقاط الصور معا خلال تواجدهما في معظم الأماكن.

ياسمين، هي شقيقة اللاعب الناشئ بصفوف الزمالك ياسين حافظ، ودرست بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، تعشق السفر والتنقل من بلد إلى آخر، كما تحرص على دعم زوجها دائمًا.