صحفي بجريدة «الوطن»: الدولة لا تنسى شهدائها وتضحياتهم ساهمت في استقرار الوطن

تحتفل مصر غدا 9 مارس بيوم الشهيد، وفي هذا السياق قال عبد الله مجدي، الصحفي بجريدة «الوطن»، إنه من الضروري تذكر الشهداء المصريين سواء الذين خاضوا حروبا من قبل أو الذين خاضوا حروبا ضد الإرهاب، قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وأضاف «مجدي»، خلال استضافته ببرنامج «مباشر من مصر»، المذاع على شاشة الفضائية المصرية، أن الرئيس السيسي مهتم للغاية بملف الشهداء، لما قدموه من تضحيات أفضت إلى استقرار أمن الوطن.

وأشار عبدالله مجدي، إلى أن الشعب المصري على مدار تاريخه يقدر كثيرا الشهداء، ويتذكر دائما كل من دافع عن هذا الوطن سواء في حرب أكتوبر والاستنزاف أو الحرب على الإرهاب: «الشعب المصري لا ينسى من دافعوا ووضعوا أرواحهم على كفهم من أجل حرية المصريين والدفاع عن الوطن».

وفي سياق آخر، أوضح «مجدي» أن قرار تحديد سعر صرف العملة لم يكن قرارا مفاجئا، ولكن جاء استكمالا لسلسلة الجهود التي قامت بها الدولة في خطط الإصلاح الاقتصادي، وأهم ما يميزه أنه جاء بناء على تخطيط ودراسة، وجاء في توقيت هو الأفضل.

ولفت إلى أن القرار يهدف للقضاء على السوق الموازية، التي تسببت في الكثير من المشكلات منها خفض قيمة الجنيه بشكل مبالغ فيه، وارتفاع أسعار بعض السلع، وهذه الخطوة من شأنها إيقاف عملية التضخم السريع، وبالتالي كان لا بد من تحديد سعر صرف العملة بجعلها وفقا لقانون العرض والطلب.