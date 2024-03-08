«أوقاف القليوبية»: تنظيم قافلة دعوية عن «فضل الشهداء» في العبور

انطلقت اليوم القافلة الدعوية الكبرى بمسجد زمزم بالعبور بمحافظة القليوبية بحضور قيادات أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

درس واعظات القليوبية

وتضمنت فعاليات القافلة الدعوية، تنظيم دروس لواعظات القليوبية حول «فضل الشهداء» بمناسبة يوم الشهيد الذي تعيشه الدولة المصرية في الـ9 من مارس كل عام.

نشر الفكر الوسطي

أشار الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن القافلة الدعوية الكبرى، تأتي في إطار الجهود الدعوية لنشر الفكر الوسطي، مُشيرا أن القافلة أقيمت بمسجد زمزم بالعبور، وتضمنت المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة للأئمة وأنشطة التثقيف للأطفال، في إطار البرنامج الديني للوزارة للأطفال «حصن طفلك» الذي يضم عددا من الفقرات تضم قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء العبور في إطار جهود المديرية في الاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية

أوضح وكيل الوزارة أن اليوم شهد افتتاح مسجد سيدي عبد الدايم كفر طحوريا بمركز شبين القناطر في إدارة شبين شرق حيث يأتي الافتتاح في إطار استقبال شهر رمضان المعظم تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف»