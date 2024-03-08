«وكيل الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلّحة بيوم الشهيد

هنأ المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلّحة المصريّة، ووزارة الداخلية، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.

وقال «أبوشقة» في بيان: «في هذا اليوم العظيم تنحني هاماتنا وجباهنا تقديرًا واحترامَا لرجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداء للوطن وحماية لترابه ورسموا بدمائهم خريطة وحدود الوطن».

ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض

وأكّد وكيل أول مجلس الشيوخ، أنه في «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969م، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، يتجدد العزم والإصرار في نفوس أبناء القوات المسلحة لرفع راية الوطن والتضحية من أجله، فدماء الشهداء والمصابين تزيد زملائهم من الجنود والضباط عزمًا وإصرارًا على استكمال المسيرة الوطنية في الدفاع عن مصر وحماية أرضها وشعبها.

وأضاف «أبوشقة»، أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين بل يتطلب الجهد والتضحية، ولولا تلك الدماء الذكية الطاهرة ما كان يتوفر المناخ المناسب في توفير الأمن والانطلاق نحو التنمية الشاملة التي نشاهدها في كل ربوع مصر للوصول للجمهورية الجديدة.

شهداء مصر سطروا أسمى معاني الشرف والبطولة،

وتابع أنّ شهداء مصر سطروا أسمى معاني الشرف والبطولة، وتزخر السجلات العسكرية بأسمائهم وبطولاتهم وقصص استشهادهم، ودمائهم التي ارتوت منها أرض لتسقي شجرة الحرية والتنمية والاستقرار، وأن شهداء الوطن من الشرطة المصرية قدموا ملحمة وطنيه في التضحية؛ لتحقيق الأمن الداخلي وتصدوا بصدورهم لرصاص ولمخططات الإرهاب، ولم تنل من عزيمتهم حتي حققوا امن الوطن والاستقرار والتنمية.

وبعث «أبوشقة» بباقة حب ولمسة وفاء من الشعب والمصري للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ومن أجل الحق في معركة شريفة نزيهة عنوانها معركة بقاء الأوطان.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لكل أم وأب وزوجة وطفل، فقدوا شهيدًا، مؤكدًا أنّ مصر لن تنساهم لأنهم قلب الوطن النابض.