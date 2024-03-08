رئيس «التنظيم والإدارة» يشرح خطوات اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن طريقة الامتحانات بالهيئة للمتقدمين للوظائف الحكومية، موضحًا أنه ممنوع على أي شخص من المتقدمين لأداء الامتحانات، اصطحاب أي أجهزة أو أوراق أثناء عقد الامتحان.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال ضبط أي ممنوعات أثناء أداء الاختبار، يتم إلغاء الامتحان للمتقدم بصورة مباشرة.

وتابع صالح الشيخ: «المركز خصص أماكن لانتظار الأهالي، بالإضافة إلى توفير أماكن للسيدات لإرضاع أطفالهن، بجانب تخصيص عيادة طبية لإسعاف أي حالة تعاني من أي مرض أو إرهاق».

وأوضح صالح الشيخ، أن مدة أداء الامتحان ساعتين، ويتم تقسيم الأسئلة في ورقة الامتحان، كما أن الامتحان عبارة عن صورة بانورامية عن المتقدم لأداء الاختبار، بالإضافة إلى أن المتقدم لأداء الامتحان يختبر في 13 جدارة مختلفة تتبلور حول السمات العامة للموظف.

وأشار صالح الشيخ، إلى أن امتحان الهيئة يقيس مدى انضباط المتقدم لأداء الامتحان، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الجماهير، والدقة، موضحًا أن السمات الوظيفية تم إعدادها من قبل خبراء علم الاجتماع.