رئيس التنظيم والإدارة: 260 ألفا تقدموا لوظائف البريد.. واحذروا السماسرة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم رصد أكبر نسبة أخطاء في التقديم الإلكتروني بسبب سماسرة الوظائف، لافتا إلى أن سماسرة الوظائف لهم حيل وأفكار لاستقطاب المواطنين من أجل تحقيق الربح.

وأضاف صالح الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للإعلان عن الوظائف الخالية بالدولة، موضحا أنه لم يتم إرسال رسائل للمتقدمين أو الاتصال بهم تليفونيا.

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف هي الآلية الوحيدة للتواصل عبر رقم التسجيل، لافتا إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للمتسابقين.

وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز لديه عيادة طبية وسيارة إسعاف وتأمين شرطي بمركز تقييم القدرات والمسابقات، مضيفا أن عدد المتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد بلغ أكثر من 260 ألفا من المتقدمين.