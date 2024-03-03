هل يختفي فزاع من مسلسل الكبير أوي 8 مثل هدية وتوماس؟

وسط فرحة الجمهور بعرض البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الذي نُشر على منصة «WATCH IT»، وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انتاب الجمهور حيرةً كبيرة من عدم ظهور بعض شخصيات المسلسل، وهو ما دفعهم للتساؤل عن الدور الجديد في الأحداث القادمة.

على مدار الـ7 أجزاء الماضية، كانت هناك بهجة مختلفة ومرح طوال أحداث المسلسل، نشأت نتيجة «توليفة» الفنانين المشاركين في العمل، وهم الفنان أحمد مكي «الكبير.. جوني.. وحزلقوم»، والفنان محمد سلام «هجرس»، والفنان هشام إسماعيل «فزاع»، ما جعل المشاهدين ينتظرن عرض حلقات المسلسل.

هل يختفي فزاع؟

«فزاع» خارج أسوار المزاريطة وسيحل محله شخصية أخرى.. تداول عدد كبير من المشاهدين تساؤلات واستفسارات حول مشاركة فزاع في الجزء الجديد من الكبير، وهل هي حقيقة أم لا؟ خصوصا أنّ الفنان هشام إسماعيل أوضح في تصريحات تلفزيونية، سابقة، أنّه لن يكون ضمن فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 بنسبة تتجاوز 50%، فاعتقد الجمهور أنّ دور فزاع انتهى بنهاية الجزء السابع، لكنه تفاجأ باستكماله تصوير الجزء الثامن من المسلسل، وسيكون ضمن فريق عمل في رمضان 2024.

دنيا سمير غانم

ومع تداول حديث «فزاع» عن مغادرته المسلسل، تناول عدد كبير من الجمهور الشخصيات التي غادر مسلسل الكبير، ومن بينهم الفنانة دنيا سمير غانم «هدية»، كانت ضمن الأدوار الأساسية، فكانت هي زوجة الكبير ووالدة العترة وجوني، تميّز شخصيتها بجاذبيةٍ كبيرة لخفة ظلها، لينطلق الجزء الجزء السادس من المسلسل دونها، وتحل مكانها الفنانة رحمة أحمد وتؤدي دور «مربوحة».

شخصية توماس

كما تذكر الجمهور دور محمد شاهين، الذي لعب شخصية «توماس» رغم انتهاء دوره، من بداية الجزء الثالث، لكنه لا يزال يحتل مكانةً خاصةً في قلب وذهن جمهور مسلسل الكبير، فهو صديق «جوني» الذي عاد معه من أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية بينهم وجوني وهجرس.