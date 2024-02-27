مفاجأة قبل عرض مسلسل الكبير أوي 8.. ما معنى كلمة «المزاريطة»؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، وأولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8، التي تبدأ مع انتهاء أذان المغرب، وتنطلق معها مغامرات يومية للكبير مع عائلته وزوجته وأصدقائه داخل «المزاريطة».

«المزاريطة» قرية اشتهرت في سلسلة الكبيرأوي، المقرر أن تشهد هذا العام في الجزء الثامن، أحداث جديدة وتطورات خارج التوقعات، كما اعتاد جمهور الفنان أحمد مكي، ورغم تتابع الأجزاء ما يتساءل الجمهور عن مكان المزاريطة ومعناها.

ما معنى المزاريطة؟

• معنى المزاريطة في المعجم الوجيز:

بالبحث عن معنى اسم المزاريطة، أرض أحداث مسلسل الكبير أوي 8، في قاموس المعجم الوجيز، فإن الأصل في كلمة «زرط» وتُقال بمعنى سَرَطَ اللُّقْمةَ وزَرَطَها وزَرَدَها،

• زرط في معجم لسان العرب:

الزَّرّاطُ والسرّاطُ، وروي عن أَبي عمرو أَنه قرأَ الزِّراطَ، بالزاي، خالصة وروى الكسائي عن حمزة: الزِّراط، بالزاي، وسائرُ الرُّواة روَوْا عن أَب عمرو الصِّراطَ.

• زَرَطَ في القاموس المحيط:

- زَرَطَ اللُّقْمَةَ يَزْرِطُها: ابْتَلَعها.

ـ زِرَاطُ: لُغَةٌ في السِّراطِ.

• زرط في معجم الرائد:

- يزرط، زرطا.

- زرط اللقمة: ابتلعها.

أين توجد المزاريطة؟

قرية المزاريطة لا تنتمي لقرى الصعيد، كما يعتقد كثير من الأشخاص، بسبب ظهور أبطال المسلسل بالجلباب الصعيدي، بينما المزاريطة بعد نشوب حريق كبير في موقع التصوير، هي منطقة موجودة في الجيزة، تحديدًا في قرية المنصورية، وهي إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.