الكبير أوي 8.. «إتيكيت» مربوحة لحياة زوجية سعيدة

على مدار الجزأين السادس والسابع من مسلسل الكبير أول استطاعت «مربوحة» التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد الحصول على شهرة واسعة وإعجاب عدد كبير من الجمهور، بسبب طريقتها الطريفة وملابسها خلال مشاهدها مع الفنان أحمد مكي.

وينتظر الملايين من عشاق دراما رمضان 2024 متابعة مغامرات مربوحة مع الكبير أحمد مكي وحس فكاهتها الذي اعتاد عليه الجمهور.

نصائح من مربوحة للزوجات

خلال الكبير أوي 8 ستستمر مربوحة في أداء شخصيتها الطريفة التي تلقي إعجاب الجمهور، وينتظر إفيهاتها بعدما أعطت مربوحة نصائح بالطابع الكوميدي للزوجات في حلقات خلال الجزأين الماضيين.

عادة ما كانت مربوحة تبتكر أفكار في ملابسها حتى تبهر الكبير لذا يجب على الزوجة أن تفكر بتنفيذ أفكار مختلفة ومبتكرة لتجدد حياتها مع زوجها حتى تتخلص من الشعور بالملل والتجديد في الإطالات، والخروج عن المألوف.

امتنان مربوحة للكبير

أظهرت مربوحة حبها وامتنانها الكبير في الجزأين الماضيين، وشكرته على أي شيء يقدمه لها، لذا يجب على الزوجات اتباع نظام مربوحة حتى تشعره بتقديرها ومبادلة نفس التقدير.

جمعت العديد من المشاهد بين الكبير ومربوحة التي أظهرت له تشجعيها دائماً، ولا تنتقده كثيرا، ومن واقع مربوحة بالمسلسل يجب على الزوجات أن يتوقفن عن انتقادهم طوال الوقت، وتشجيعه على الأشياء الإيجابية التي يفعلها في حياته.