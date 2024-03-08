عمرو دياب يعود للغناء داخل الملعب بعد 33 عاما.. أسعد جمهور قمة الأهلي والزمالك

تفاعل كبير مع الجمهور حققه المطرب عمرو دياب، بمجرد ظهوره في أرض ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السُّعُودية الرياض، لإحياء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023.

عمرو دياب يحيي مباراة القمة

«من القلب الضحكة طالعة.. والليلة معاك يا حبيبي معاك الليلة.. الليلة والعة».. بهذه الكلمات المأخوذة من أغنية «يا أنا يا لا» أطل المطرب عمرو دياب بـ«نيو لوك» مختلف تميز بشعر أصفر وجاكيت بنفسجي اللون، على جمهوره وعشاق المارد الأحمر والقلعة البيضاء خلال افتتاح مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أُقيمت في السعودية للمنافسة على نهائي كأس مصر.

افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 1991

وأخذت هذه الدقائق البسيطة كل عشاق عمرو دياب للعودة بالذاكرة وتحديدًا قبل 33 عامًا؛ حينما كان «الهضبة» ضمن عدة مطربين أحيوا افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991، والتي أطل خلالها على جمهوره مغنيًا: «بالحب اتجمعنا.. والدنيا هتسمعنا.. والليلة أول أعيادنا.. آدي طريق أمجادنا.. وآدي السمر ولادنا.. وآدي القاهرة وآدي بلدنا»، مشعلًا حماس وتفاعل جميع المتواجدين داخل الاستاد بل وكل المستمعين له.

المارد الأحمر يحصد كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه

وانطلقت صافرة بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، وشهدت أجواء حماسية ومنافسة شديدة من كلا الفريقين، قبل أن يحسمها المارد الأحمر وينهي اللقاء بهدفين نظيفين، سجل الأول اللاعب إمام عاشور بتسديدة قوية في الدقيقة 84، وسجل الثاني مجدي أفشة في الدقيقة 94، ليتوج الأهلي بكأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه.