شركات الكهرباء ترفع حالة الطوارئ قبل ساعات من مباراة القمة

رفعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية حالة الطواريء للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية خلال مباراة كرة القدم المقرر إقامتها في تمام الساعة 7.30 مساء اليوم بين فريقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية خاصة وأنّ المباراة تستحوذ على اهتمام المواطنين وتشهد مشاهدات عالية خاصة في الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب والساحات المنتشرة في مراكز ومدن المحافظات.

وقف تطبيق جدول تخفيف احمال الكهرباء

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات مشددة لمركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بالالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولي بوقف تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءا من أول أيام شهر رمضان بجميع شبكات وفروع شركات التوزيع وهي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»

طرق تلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددًا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید «ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.