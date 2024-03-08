رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قرار عاجل من الزمالك تجاه جوميز بعد خسارة نهائي كأس مصر أمام الأهلي

كتب:

محمود شكر
10:59 م | الجمعة 08 مارس 2024
المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع النادي بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية، بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن جوزيه جوميز مستمر مع النادي، خلال الفترة المقبلة، وحسين لبيب، رئيس النادي، أشاد بتفوق الفريق اليوم فنيا على حساب الأهلي، رغم الهزيمة، مشددا على أن هناك ثقة من جانب مجلس الإدارة في المدرب بشكل كامل، وسيستمر مع الفريق.

اقرأ المزيد:

قلب الأم.. والدة مصطفى شوبير تحتضنه في الملعب بعد فوز الأهلي بلقب كأس مصر

مكافآت خرافية للأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر.. تعرف تعد لحد كام؟

الآن.. بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

لاعب عالمي يرتدي قميص الأهلي في نهائي كأس مصر.. والجمهور: «ده بجد؟»

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي والزمالك لمواجهة نهائي كأس مصر
بقلم محمود شكر