قرار عاجل من الزمالك تجاه جوميز بعد خسارة نهائي كأس مصر أمام الأهلي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع النادي بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية، بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن جوزيه جوميز مستمر مع النادي، خلال الفترة المقبلة، وحسين لبيب، رئيس النادي، أشاد بتفوق الفريق اليوم فنيا على حساب الأهلي، رغم الهزيمة، مشددا على أن هناك ثقة من جانب مجلس الإدارة في المدرب بشكل كامل، وسيستمر مع الفريق.