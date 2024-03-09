والد إمام عاشور يكشف نصيحته له قبل لقاء القمة: عمل بيها وربنا كرمه

فرحة كبيرة سيطرت علي أسرة اللاعب إمام عاشور بعد أن تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز، أمام نظيره النادي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت علي الأراضي السعودية في مدينة الرياض.

وأكد عاشور متولي والد اللاعب إمام عاشور لـ«الوطن»، أن الفرحة كبيرة خاصة بعد فوز النادي الأهلي، وتمكُن إمام من تحقيق الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 84 من المباراة.

اول لقاء لإمام أمام الزمالك

وأضاف أن مباراة الأهلي أمام الزمالك من المباريات المهمة خاصة باعتباره أول لقاء قمة لإمام بعد أن انتقل للنادي الأهلي: «مباراة كانت مهمة والحمد لله الفريق قدر يعدي الصعب ويحقق الفوز، وأقولها مبروك يا إيمو مبروك يا حبيبي ودائما ناجح، ومتفوق».

وأوضح أنه تواصل مع ابنه قبل المباراة من أجل تقديم عدد من النصائح لابنه: «كلمته وطلبت منه التزام الهدوء والتركيز في المباراة وحقيقي حقق المعادلة وقدر ينجح».

فرحة والد إمام بجائزة رجل المباراة

وأضاف أن إمام استحق بجدارة لقب رجل المباراة: «كان راجل فعلا وقدر يوصل بالفريق لبر الأمان من خلال الهدف الأول ومساعدة الجميع، وأقوله مبروك على الجائزة وفرحتنا وفرحة المنطقة كلها والدقهلية وكل جماهير الأهلي».

سر نجاح اللاعب إمام عاشور

وأكد أن السر وراء نجاح إمام تكمن في رضا والديه: «ربنا طبعا في الأول وثانيا رضا الوالدين انا ووالدته راضيين عنه وبنشجعه وندعمه ودائما متميز ومتفوق وناجح بإذن الله».