مصطفى عمار: «الحشاشين» ملحمة درامية.. و«ألف ليلة وليلة» تعود بمؤثرات بصرية حديثة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن هناك أعمالا تاريخية خلال موسم دراما رمضان المقبل، مردفا: «مسلسل الحشاشين صاحب الميزانية الأكبر والإنتاج الأضخم في المنطقة العربية، وهو عمل تاريخي سيتوقف أمامه جميع المتابعين من سيناريو جيد لعبد الرحيم كمال، وعناصر إخراج مبهرة، لبيتر ميمي، ومن أداء رائع لكريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد».

«الحشاشين» يكشف النبتة الأولى للجماعات الأصولية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مسلسل الحشاشين يعد ملحمة درامية ستبهر المشاهدين، وسيعرفون كيف تمت زراعة النبتة الأولى لجماعات التيارات الأصولية التي تحاول أن تصل السياسة بالدين لتحقيق مآربها، وما حدث منذ عدة قرون سيشاهدونه حدث في مصر في 2011 و2012 و2013 حتى تحرير مصر من هذا التيار.

عودة الأعمال الأدبية في الموسم الدرامي برمضان

وأوضح أن الموسم الدرامي يشهد عودة «ألف ليلة وليلة»، والذي يعد أحد المسلسلات الكبيرة الناجحة في تاريخ الدراما المصرية، مردفا: «نتحدث عن 62 سنة، والأجيال الجديدة لا تعرف أن المصريين بدءوا ينتجون ألف ليلة وليلة عبر أثير الإذاعة من خلال صوت الرائعة زوزو نبيل، وكانت تحقق نجاحا كبيرا للغاية حتى المخرج الراحل فهمي عبد الحميد حولها لحلقات تلفزيونية، وتعود من جديد في 2024 بعد توقف أكثر من 30 سنة، بمؤثرات بصرية حديثة».

وواصل: «نتحدث عن عودة الأدب سواء عمل الراحل إحسان عبد القدوس «إمبراطورية ميم»، فهو اختيار ذكي لخالد النبوي، بجانب الدكتور يحيى الفخراني والمراهنة على نص لإبراهيم عبد المجيد في مسلسل عتبات البهجة».