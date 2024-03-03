منها 9 أعمال طويلة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 وقنوات عرضها

تتسع قائمة مسلسلات رمضان 2024 لتشمل مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية، حيث ارتفع عددها إلى 20 مسلسلا، وذلك بعد ضم مسلسل وبقينا اتنين إلى الماراثون والذي يُعرض على قناة CBC، ليصل بذلك عدد المسلسلات القصيرة 15 حلقة لـ11 مسلسلا، إضافة لـ9 مسلسلات طويلة 30 حلقة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الطويلة.. وقنوات عرضها

وكشفت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المعروضة على شاشتها في موسم الدراما الرمضانية، ومنها أعمال تعرض حصريا بجانب أعمال تعرض بشكل متزامن على عدد من القنوات.

مسلسل الحشاشين

- يعرض حصريا على قناة DMC.

- تأليف عبد الرحيم كمال إخراج بيتر ميمي.

- بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد ونيقولا معوض.

مسلسل الكبير أوي

يعرض حصريا على قناة ON

إشراف على الكتابة وإخراج أحمد الجندي

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيم وحاتم صلاح.

مسلسل حق عرب

يعرض حصريا على قناة ON

تأليف محمود حمدان

إخراج إسماعيل فاروق

بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي ووفاء عامر

مسلسل بيت الرفاعي

يعرض حصريا على قناة ON

تأليف بيتر ميمي

إخراج أحمد نادر جلال

بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب وميرنا جميل

مسلسل محارب

يعرض حصريا على قناة CBC

تأليف محمد سيد بشير

إخراج شيرين عادل

بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري وناهد السباعي.

مسلسل المعلم

يعرض حصريا على قناة الحياة

تأليف محمد الشواف

إخراج مرقس عادل

بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد ومنذر رياحنة.

مسلسل صيد العقارب

يعرض حصريا على قناة CBC

تأليف باهر دويدار

إخراج أحمد حسن بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وأحمد ماهر وسيمون.

مسلسل صدفة

يعرض على قنوات الحياة وCBC وDMC

تأليف أيمن سلامة إخراج سامح عبد العزيز

بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا ورحاب الجمل.

مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض حصريا على قناة DMC

قصة إحسان عبد القدوس

سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك

إخراج محمد سلامة بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، هاجر السراج ونور النبوي.