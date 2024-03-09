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دراما المتحدة

بعد الجري في الملعب.. عمرو دياب يكشف لجمهوره عمره الحقيقي

كتب:

ضحى محمد
08:09 ص | السبت 09 مارس 2024
عمرو دياب

عمرو دياب

كشف المطرب عمرو دياب عن عمره الحقيقي بعد الجري في ملعب الأول بارك بالسعودية لإحياء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023.

ظهور خاص لـ عمرو دياب 

ظهر الهضبة عمرو دياب وهو يجري في أرض الملعب يمينًا ويسارًا ليتفاعل مع الجمهور كله.

نشر دياب صورًا له من إحياء حفل نهائي كأس مصر عبر حسابه الشخصي بـ«إنستجرام» وعلق: «أنا اللي 62 سنة والله».

ظهور مميز لـ الهضبة

«نيو لوك» عمرو دياب في نهائي كأس مصر

أطل المطرب عمرو دياب بـ«نيو لوك» مختلف تميز بشعر أصفر وجاكيت بنفسجي اللون، على جمهوره وعشاق المارد الأحمر والقلعة البيضاء خلال  مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها الهضبة وهو يغني داخل الاستاد، حيث حدث ذلك قبل 33 عامًا؛ حينما كان ضمن عدة مطربين أحيوا افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.