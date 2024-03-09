بعد الجري في الملعب.. عمرو دياب يكشف لجمهوره عمره الحقيقي

كشف المطرب عمرو دياب عن عمره الحقيقي بعد الجري في ملعب الأول بارك بالسعودية لإحياء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023.

ظهور خاص لـ عمرو دياب

ظهر الهضبة عمرو دياب وهو يجري في أرض الملعب يمينًا ويسارًا ليتفاعل مع الجمهور كله.

نشر دياب صورًا له من إحياء حفل نهائي كأس مصر عبر حسابه الشخصي بـ«إنستجرام» وعلق: «أنا اللي 62 سنة والله».

ظهور مميز لـ الهضبة

«نيو لوك» عمرو دياب في نهائي كأس مصر

أطل المطرب عمرو دياب بـ«نيو لوك» مختلف تميز بشعر أصفر وجاكيت بنفسجي اللون، على جمهوره وعشاق المارد الأحمر والقلعة البيضاء خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها الهضبة وهو يغني داخل الاستاد، حيث حدث ذلك قبل 33 عامًا؛ حينما كان ضمن عدة مطربين أحيوا افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991.