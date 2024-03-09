«الأرصاد»: شبورة على الطرق السريعة ورياح مثيرة للرمال في السواحل الغربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم السبت، إذ تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ويكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.