منى عبدالوهاب تقدم «على المسرح».. أكبر برنامج تلفزيوني على شاشات «المتحدة»

كشف أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر برنامج «على المسرح» الذي تقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، في منشور شاركه عبر صفحته الخاصة على فيسبوك.

برنامج ع المسرح مع منى عبد الوهاب رمضان 2024

وظهرت الإعلامية مني عبدالوهاب فى البوستر الذي شاركه أحمد فايق وهي ترتدي فستان الأميرات وتجلس على كرسي العرش وتخفي وجهها بوضع ماسك خاص عليه، وعلق على البوستر كاشفا عن موعد عرضه: «يوميا في رمضان مع منى عبد الوهاب».

يذكر أنّ الإعلامية مني عبد الوهاب قدّمت مؤخرا برنامج «أنا والقناع» استضافت فيه عددا كبيرا من النجوم، بينهم رضوى الشربيني وغادة عادل ويسرا وروجينا وغيرهم.