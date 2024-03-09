الرئيس السيسي وأهالي الشهداء.. تقدير مستمر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة شبانة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهالي الشهداء.. تقدير مستمر».

وجاء في التقرير: «اهتمام كبير ورعاية خاصة يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر شهداء مصر الأبرار منذ توليه الحكم تقديرا لأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن من أجل حفظ الأمن والأمان وصون مقدراته».

وتابع التقرير: «رعاية الرئيس السيسي لأبناء وأسر الشهداء لم تكن شعارات بل كانت واقعا واضحا لا يحتاج إلى تأكيد، وهو ما تجلى في حرصه الدائم على تكريمهم في المحافل المختلفة، ومنها يوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات انتصار أكتوبر المجيد».

وأضاف التقرير: «الاهتمام لم يكن ماديا فقط بل كان معنويا أيضا، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة أبناء وأسر الشهداء في أداء صلاة عيد الفطر والالتقاء بأبناء الشهداء للاحتفال معهم وبث السعادة والفرحة بقلوبهم».

وأكمل التقرير: «وفي نوفمبر من عام 2022، وجّه رئيس الجمهورية صندوق تكريم الشهداء بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين».