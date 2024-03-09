«صباح الخير يا مصر»: «القوات المسلحة والتنمية.. شركاء في النهضة» (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «القوات المسلحة والتنمية.. شركاء في النهضة».

ذكر التقرير: «القواتُ المسلحة لمصر والحصن المنيع لشعبها والضامن لاستقرارها يضرب أبطالها كل يوم نموذجا فريدا في الفداء والتضحية والعطاء».

أضاف: «بكل الصدق والشرف يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وأبنائه، وفي الوقت الذي تقف فيه قواتنا المسلحة على الجبهة للدفاع عن أرض الوطن وحماية الشعب والحفاظ على أمن واستقرار الدولة من التهديدات الخارجية لم تتوانَ لحظة عن الاضطلاع بدورها في حماية الأمن القومي للدولة بمفهومها الشامل والمساهمة بشكل قوي في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الداخلي ودعم القطاع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والنهوض بمصرَ ووضعها في مكانتها بين الدول المتقدمة».

تابع: «تسعى قواتنا المسلحة الباسلة إلى تنمية القطاعات الخدمية بالمدن والقرى في المحافظات المختلفة من خلال مشاركتها في العديد من مشروعات الطرق والكباري والمشروعات التنموية المختلفة بسواعد وخبرات أبنائها، وقد أسهمت قواتنا المسلحة في العديد من مشروعات التنمية، لاسيما في مجال البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي، معتمدة في تنفيذ هذه المشروعات على القطاع المدني المتمثل في الشركات المدنية وتتم تحت إشرافها لضمان دقة المواصفات المطلوبة والالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ».