«الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ603 مواطنين

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنهت خلال شهر فبراير الماضي، إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ603 مواطنين ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة.

تحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية

وأوضح تقرير عن حصاد المنظومة الموحدة، أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتهت من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ496 مواطنًا، إضافة إلى مراجعة وفحص 507 ملفات تأمينية تبيَّن ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.

وفي سياق آخر، قال تقرير المنظومة، إنّ وزارة العدل تلقت وتعاملت مع 377 شكوى، تم دراستها وحسم 131 شكوى منها، إذ تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 180 شكوى، وتعامل قطاع المحاكم مع 36 شكوى، كما فحصت القطاعات المختلفة، الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

5 آلاف شكوى لمرفق مياه الشرب

وشملت جهود المنظومة خلال الشهر الماضي، تعامل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 19.5 ألف شكوى تم توجيهها إليها، تضمنت 14.5 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، إضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.