موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات.. اعرف هتفطر إمتى؟

بدأ العد التنازلي على انطلاق أيام الصوم، فيما يترقب الجميع معرفة موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، وهو ما كشفت عنه هيئة المساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024، بالتزامن مع استعداد دار الإفتاء لتنظيم احتفالية لاستطلاع هلال شعبان غدًا الأحد الموافق 10 مارس الجاري، لإعلان أول أيام رمضان رسميًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024 وذلك لكي يتمكن الجميع من معرفة موعد الإفطار خلال شهر الصوم.

متى يكون الإفطار في رمضان 2024؟

ويكون الإفطار في رمضان 2024 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 والتي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لكل محافظة على حدة لكي يتمكن الجميع من معرفة موعد الإفطار في رمضان 2024 طوال شهر الصوم.

ويمكن معرفة عدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر طوال شهر رمضان المبارك 2024 في جميع المحافظات من خلال الضغط «هنا».

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة في أول أيام رمضان في تمام الساعة 6:01 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان بالقاهرة نحو 13 ساعة و38 دقيقة، بينما تكون مواقيت الصلاة كالآتي:

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان في القاهرة.. 4:43 صباحًا.

موعد السحور أول أيام رمضان في القاهرة.. يبدأ من 2:23 صباحًا.

موعد الإمساك أول أيام رمضان في القاهرة.. 4:23 فجرًا.

موعد الشروق أول أيام رمضان في القاهرة 6:09 صباحًا.

موعد الظهر أول أيام رمضان في القاهرة.. 12:05 ظهرًا.

موعد العصر أول أيام رمضان في القاهرة.. 3:28 عصرًا.

موعد العشاء أول أيام رمضان في القاهرة.. 7:18 عصرًا.

متى أول يوم رمضان 1445؟

وتحدد دار الإفتاء متى أول يوم رمضان 1445 هجريًا، باستطلاع الهلال غدًا الأحد، إذ من المتوقع أن يكون أول أيام الصوم بعد غد الإثنين الموافق 11 مارس الجاري.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالمحافظات

ويختلف موعد أذان المغرب في رمضان 2024 اليوم تلو الآخر وفقًا للحسابات الفلكية، وموعد الغروب، حيث يتأخر بمقدار دقيقة إلى دقيقتين يوميًا، إذ يأتي موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان 2024 بجميع المحافظات كالآتي:

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالجيزة.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقليوبية.. 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالسويس.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالإسماعيلية.. 5:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالفيوم.. 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بني سويف.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 المنيا.. 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 أسيوط.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 سوهاج.. 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 قنا.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الوادي الجديد.. 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الأقصر.. 5:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 أسوان.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 البحر الأحمر.. 5:50 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 المنوفية.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الغربية.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الدقهلية.. 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الشرقية.. 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 كفر الشيخ.. 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 مطروح.. 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بورسعيد.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 الإسكندرية.. 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 البحيرة.. 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 دمياط.. 5:58 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 في جنوب سيناء.. 5:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 شمال سيناء.. 5:50 مساءً.