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تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات نسبية بميدان عبدالمنعم رياض وسيولة بالكورنيش

كتب:

شريف سليمان
10:05 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الحالة المرورية

الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

كثافات نسبية بشوارع متفرقة بميدان عبدالمنعم رياض

وقالت الإعلامية دينا شرف: «في ميدان عبدالمنعم رياض توجد كثافات نسبية بشوارع متفرقة وهناك شوارع أخرى بها سيولة مرورية، وسنجد سيولة مرورية في الكورنيش من المظلات في اتجاه وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة به سيولة مرورية».

وأضافت أنَ كوبري أكتوبر به كثافات مرورية متقطعة تصل حتى غمرة، أما المستمر في اتجها العباسية فإنه سيجد سيولة مرورية، وهناك كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد

وتابعت أنَّ كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع ترسا، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.

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