تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات نسبية في ميدان عبدالمنعم رياض (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وهناك شوارع أخرى توجد بها سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافات مرورية من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد.

كما يشهد الكورنيش المتجه إلى المؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند السير من غمرة في اتجاه العباسية سنجد سيولة مرورية.

وتوجد كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني من كوبري أكتوبر، والأمر ذاته بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، كما ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري.