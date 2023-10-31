الحالة المرورية بالقاهرة اليوم.. كثافات في ميدان عبدالمنعم رياض والكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

كثافات في شوارع متفرقة بميدان عبدالمنعم رياض

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي: «في ميدان عبدالمنعم رياض توجد كثافات في شوارع متفرقة، وهناك شوارع أخرى بها سيولة مرورية، وكثافة مرورية في الكورنيش من المظلات في اتجاه وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة به سيولة مرورية».

وأضافت أنَ كوبري أكتوبر به كثافات مرورية مستمرة تصل حتى غمرة، أما المستمر في اتجها العباسية فإنه سيجد سيولة مرورية، وهناك كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد

وأشارت إلى أنَّ كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي محافظة الجيزة خصوصًا شارع ترسا، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.