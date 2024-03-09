حزب «الحرية المصري»: سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة في قلوب الشعب

وجه حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة فى قلوب المصريين

وقال رئيس الحزب إن يوم الشهيد سيظل خالدا في ذاكرة الوطن، وفي تلك الذكرى الخالدة، تعطرت أرض مصر بدماء ذكية مازالت تفوح منها رائحة المسك، وتستعيد مصر بطولات وتضحيات أبناءها من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكل شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب مصر المقدس.

وأكد أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور الاحتفال بيوم الشهيد كل عام تأكيدا على تخليد ذكراهم وبطولاتهم، وأن مصر لم تنس تضحيات أبناءها من شهداء الوطن، الذين جسدوا أسمى معانى الشرف والبطولة التضحية والعطاء والوفاء فى معركة بقاء الأوطان من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكد أن التضحيات من أجل الوطن ليس غريبا على الشعب المصرى الذي سطر بطولات على مر التاريخ، إذ كانت مصر حائط الصد المنيع فى مواجهة المخاطر والتهديدات فى جميع الاتجاهات الاستراتيجية، كما نجح الشعب المصرى في التصدي بقوة لخطر الإرهاب.

وأشاد رئيس الحزب بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أن سيرة الشهداء ستظل خالدة فى قلوب المصريين، ونبراسا يضيء الطريق للأجيال الجديدة، لاستكمال المسيرة الوطنية فى الدفاع عن مصر، ورفع راية الوطن، وحماية أرضها وشعبها، وتوفير مناخ آمن للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.