كاتب صحفي في ذكرى ملحمة البرث: شهداء الوطن السبب الحقيقي للتنمية الشاملة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن القوات المسلحة المصرية مشهود لها بالتضحية والفداء من أجل الدولة، مشيدًا بأبطال وشهداء ملحمة البرث في الذكرى السادسة لها، «شوفنا خلال الفترة الماضية من عام 2013 وحتى الآن ملحمة يجسدها رجال القوات المسلحة المصرية على أرض سيناء لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي قدرت تتغلغل خلال فترة حكم تنظيم الاخوان الإرهابي إلى مصر».

عفيفي: الشهداء هم من أوصلونا لحالة الاستقرار

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت من خلال رجالها ومن خلال شهدائها في الوصول بمصر إلى بر الأمان، «الشهداء هما اللي وصلونا لحالة الاستقرار اللي إحنا فيها، وصلونا لمرحلة التنمية والبناء اللي بتتم داخل الدولة المصرية والإنجازات داخل الدولة، الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن، أقسموا وهما صغيرين وداخلين الكلية الحربية أنهم هيقدموا أرواحهم فداء للبلد».

وأشار مدير تحرير الأهرام، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالشهداء، ويحتفي بأسرهم في يوم الشهيد والمحارب القديم، «أيضا يحتفل في الأعياد مع أسر وأبناء الشهداء، هي بالفعل رسالة واضحة من الرئيس، بأن من قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن هم السبب الحقيقي في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة والسبب الحقيقي في الأمن والأمان في الدولة المصرية، عايشين في أمن وأمان، والسبب في هذا الأمان، إن فيه رجال قوات مسلحة بتحمي هذه الدولة، وشهداء ضحوا بدمائهم في سبيل أننا نقدر نعيش».