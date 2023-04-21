عباس أبوالحسن لـ أنا والقناع: دخلت مجال التمثيل بالصدفة

قال الفنان عباس أبوالحسن، إنه لا يكره الفنان محمد رمضان، ودخل في الكثير من المعارك دون داعي، موضحًا: «وقوفي مع باسم سمرة ضد محمد رمضان من الأشياء التي لا أفعلها حاليا، وغيرت قناعاتي بأن فيه معارك مش لازم أحاربها، أنا كنت بحارب كل المعارك اللي بتظهر قدامي».

أهاجم هاني شاكر لكل شيء يفعله

وأضاف عباس أبوالحسن خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن هجومه على الفنان هاني شاكر لكل شيء يفعله كان عن قناعة منه، متابعا: «لما حصل على الجنسية الأجنبية لقحت عليه، وقولت أن أبو قيم عن مصر في الآخر رايح يهاجر».

ولفت أنه لم يشترك في أعمال فنية بعد فيلم عمارة يعقوبيان لمدة 6 سنوات، متابعا: «أنا مثلت بالصدفة البحتة».

رفضت بطولة «رسايل البحر» و«ملك روحي»

وأشار إلى أنه رفض بطولة مسلسل «ملك روحي» حيث كان سيقوم بالدور الذي قام به الفنان أحمد عز، وفيلم «حب البنات» في شخصية قام بها الفنان أحمد عز، وفيلم «رسايل البحر» في الدور الذي قام به الفنان محمد لطفي، وفيلم «رسايل الحب» بدلا من الفنان الراحل أحمد زكي.