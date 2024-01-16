قائمة بأسماء تحاليل المقبلين على الزواج.. والأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تحاليل المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص المقبلين على الزواج، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير المعدية التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال، والعمل على علاجها أو الوقاية منها، لضمان جيل صحي خالٍ من الأمراض.

القائمة الكاملة لتحاليل المقبلين على الزواج

وجاءت التحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج على النحو التالي:

- الكشف عن الأمراض غير السارية، تشمل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة

- الكشف عن الأمراض المعدية وتشمل فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشري

- وإجراء تحليل فصيلة الدم وRh هيموجلوبين

الأوراق المطلوبة

وأضافت وزارة الصحة أنه بعد إجراء الفحصوات الطبية يجرى استلام الشهادة الطبية، وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادات الخاصة بالمقبلين على الزواج، لافتة إلى أنها تتضمن بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه وبطاقة للطرف الآخر، ولغير المصريين يستلزم جواز السفر وصورة إثبات الهوية للطرف الآخر، مشيرة الى أن تكلفة استخراج الشهادة الطبية للشهادة الواحدة 220 شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة .

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة التأكد من إحضار صورة شخصية عند طباعة الشهادة، داعية الأشخاص المقبلة على الزواج ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل عقد الزواج بفترة للتمكن من استخراجها، مؤكدة أن كل التحاليل المطلوبة آمنة، وتساعد في معرفة الأمراض وانتقالها والعمل على الحد منها.