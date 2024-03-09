الرئيس السيسي: لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم في الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية، إذ أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف، وصمدوا في وجه آثار الانهيار والتمزق والفوضى الذي ضرب جيمع أرجاء الإقليم الذي نحيا فيه.

وأضاف الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «وفي ذات الوقت، شيدوا وعمروا بلادهم ووضعوا أساسا لاقتصاد وطني قادر على التصدي للأزمات، ولن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن».