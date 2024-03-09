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دراما المتحدة

شاب يطلب التقاط صورة تذكارية مع السيسي.. والرئيس: «أنا جايلك»

كتب:

نرمين عفيفي
01:05 م | السبت 09 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طلب أحد الشباب التقاط صورة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عقب كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا «يا سيادة الرئيس»، ليرد الرئيس على الفور: «أدوله ميكرفون لو سمحتو».

وقال الشاب: «أستأذن حضرتك أسلم على حضرتك وآخد مع حضرتك صورة»، ليرد الرئيس عليه «طيب حاضر، أنا جايلك»، وصافحه الرئيس وقبله والتقط معه صورا تذكارية.

 

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