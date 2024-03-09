شاب يطلب التقاط صورة تذكارية مع السيسي.. والرئيس: «أنا جايلك»

طلب أحد الشباب التقاط صورة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عقب كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا «يا سيادة الرئيس»، ليرد الرئيس على الفور: «أدوله ميكرفون لو سمحتو».

وقال الشاب: «أستأذن حضرتك أسلم على حضرتك وآخد مع حضرتك صورة»، ليرد الرئيس عليه «طيب حاضر، أنا جايلك»، وصافحه الرئيس وقبله والتقط معه صورا تذكارية.