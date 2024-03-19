«وأنت في بيتك».. خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين في شهر رمضان

تقدّم المؤسسات الحكومية المختلفة العديد من التيسيرات للمواطنين من أجل الحصول على الخدمات التي يريدونها، وبينها استخراج شهادة ميلاد أون لاين وغيرها من الأوراق الثبوتية التي يحتاج لها الأشخاص ويريدون الحصول عليها دون عناء وتضييع الوقت خاصة في شهر رمضان المبارك.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين في شهر رمضان عبر موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية.

استخراج شهادة ميلاد أون لاين في رمضان

يمكن استخراج شهادة ميلاد أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الدخول على هذا الرابط

- إنشاء حساب في حال الدخول لأول مرة.

- بعد إدخال البيانات يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

- الضغط على أيقونة «دليل الخدمات».

- اختيار الأحوال المدنية.

- النقر على أيقونة شهادة ميلاد.

- تسجيل كل البيانات المطلوبة.

- سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا.

- اختيار مكان استلام الشهادة.

استخراج شهادة ميلاد عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــا.

- اختيار خدمات «الأحوال المدنية».

- اختر «شهادة الميلاد».

- انقر على خيار «بدء الخدمة».

- تسجيل الدخول

- انقر موافقة على الشروط والأحكام.

- سجل البيانات المطلوبة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم.

رسوم استخراج شهادة ميلاد

استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر يصل إلى نحو 63 جنيها.

الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية إمكانية استخراج العديد من المستندات الرسمية إلكترونيا، وفيما يلي أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية:

الخدمات التموينية.

خدمات التوثيق.

خدمات الأحوال المدنية.

خدمات الاسكان الاجتماعي.

خدمات الشهر العقاري.

خدمات السجل التجاري.