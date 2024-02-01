الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لحديثي الولادة.. 6 مستندات مهمة

منذ اللحظة الأولى من ولادة طفل جديد، يبدأ الأب في إتمام جميع الإجراءات المطلوبة حتى يتم تسجيل المولود الخاص به رسميا، ويتم استخراج شهادة ميلاد له، إذ تعد تلك الشهادة هي أولى المستندات الرسمية التي يحصل عليها الفرد خلال حياته، والتي تضمن له حصوله على جميع حقوقه كمواطن مصري في الدولة، ومن أبرز تلك الحقوق التطعيمات التي تقيه من الأمراض في صغره، والتحاقه بمراحل التعليم المختلفة في كبره، ما يجعل المنتظرين لقدوم مولود جديد يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لحديثي الولادة.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مولود جديد؟

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة لـ استخراج شهادة ميلاد لحديثي الولادة، يجب أن يحرص الآباء على تجهيزها قبل ولادة الزوجة، حتى يتم تسجيل المولود فور ولادته، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

- صورتين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بكلًا من الأم والأب.

- صورتين من قسيمة الزواج الخاصة بالأب والأم.

- لابد من تقديم الإخطار الذي قام الأب باستلامه من المستشفى بعد ولادة الأم، والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمولود.

- وفي حالة إذا كان الزوجين منفصلين، يتم تقديم الوثائق الخاصة بالطلاق، أو وثائق الوفاة حالة وفاة الأب.

من له الحق في استخراج شهادة الميلاد

- بعد ولادة الطفل والاطمئنان على صحته في المستشفى، يقوم الأب بالتوجه إلى مكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.

- أما بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، فيقوم الأب بالتوجه إلى القنصلية خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما.

- وبعدها يقوم الأب أو من ينوب عنه المسؤول عن الطفل بالتوجه لتسجيل بصمة القدم الخاصة بالطفل.

- ويتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، حتى يتم تسجيل البيانات منها.

متى يتم استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للمولود؟

ويتم استخراج شهادة ميلاد الكمبيوتر لحديثي الولادة، عقب أن يتم إتمام تسجيله في مكتب الصحة التابع له مقر ولادته، إذ أنه لا يمكن أن يتم استخراج تلك الشهادة إذا لم يتم إتمام التسجيل، وتناول الطفل التطعيمات التي يجب تناولها فور ولادته لحمايته من تلك الأمراض.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لحديثي الولادة أول مرة

- بعد الانتهاء من تسجيل الطفل في دفتر الصحة، تبدأ الأحوال المدنية في إجراءات التسجيل في قاعدة بيانات السجل المدني حتى يستطيع الطفل الحصول على شهادة ميلاد.

- بعدها يتم إرسال بيانات الولادة للقطاع ليتم إدخال بيانات المولود على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي الخاص به.

- وبعدها يتوجه الأب للسجل المدني التابع له وفق محل الإقامة، ليتم استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للمولود أول مرة، كما يمكن استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر إلكترونيا أيضا، وجاءت الخطوات كالتالي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل.

2- تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب المسجل به على موقع وزارة الداخلية.

3- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يتم تقديما للمواطنين عبر الموقع.

- اختيار الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، والتي تتضمن استخراج جميع المستندات الرسمية الخاصة بالمواطن إلكترونيا.

- اختيار استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر، ثم يتم إدخال جميع البياات المطلوبة لاستخراج الشهادة.

- تحديد العنوان الذي يرغب مقدم الطلب في استلام شهادة المبلاد الكمبيوتر عليه.

- إرسال طلب استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر، وينتظر مقدم الطلب استلامها.