تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10 مارس في مصر.. «بكم الطن»

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10 مارس، تراجعاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأسواق المحلية، مع استقرار سعر صرف الدولار وقرارات البنك المركزي الأخيرة للسيطرة على السوق السوداء ومنع المُضاربات، إذ يعد الأسمنت أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة البناء والتشييد.

أسعار الأسمنت اليوم

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم في مصر، بنحو 122.5 جنيه، للطن، حيث سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 2185 جنيهاً للطن، وفقاً لآخر التحديثات المٌعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع سعر الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد، 10 -3-2024، في مصر بالنسبة لمستهلك.

سعر الأسمنت في مصر

- سجل سعر أسمنت الفهد نحو 1910 جنيهات للطن، بتراجع نحو 20 جنيهات

- سجل سعر أسمنت المسلح نحو 1945 جنيها للطن، بتراجع نحو 10 جنيهات

- سجل سعر أسمنت السويس نحو 1985 جنيها للطن، بتراجع نحو 10 جنيهات.

- سجل سعر أسمنت سيناء 42.5 نحو 1915 جنيها للطن، بتراجع نحو 10 جنيهات.

- سجل سعر أسمنت حلوان نحو 1975 جنيها للطن، بتراجع نحو 10 جنيهات.