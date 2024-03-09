انخفاض جديد في أسعار الحديد اليوم بمصر

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 9 مارس، انخفاضاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأسواق المحلية في استمرار حالة التراجعات المتتالية، بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة مع استقرار سعر الصرف لا سيما أن حديد التسليح أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة البناء والتشييد.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الحديد اليوم السبت، 9 -3-2024، في مصر بالنسبة لمستهلك، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت في مصر، تراجعاً ملحوظاً يقدر بنحو 745.3 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 48700 جنيه، بالنسبة لمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم السبت في مصر، تراجعاً ملحوظاً يقدر بنحو 323.15 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 50250 جنيها، بالنسبة للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت في مصر، تراجعاً ملحوظاً يقدر بنحو 122.52 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 2185 جنيها، بالنسبة للمستهلك.